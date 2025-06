Quattro giorni di convivialità e condivisione tra gli artisti e la collettività per uno scambio di idee, visioni e competenze sui grandi temi legati all’acqua. Dal 3 al 6 luglio a Sorso arriva la residenza d’artista “Le forme dell’acqua tra simbologia, ritualità e cultura” a cura degli artisti Maria Grazia Tuveri e Nicola Nadali, in un luogo in cui il culto di questo elemento naturale ha radici antichissime, condivise con molte civiltà del Mediterraneo:cinque artisti daranno vita a interventi diffusi creando connessioni vive con la comunità attraverso installazioni, performance e laboratori.

Altri sette artisti opereranno al Residence Natura, immersi nel verde, dove svilupperanno i propri progetti in dialogo con il territorio, l’ambiente e le memorie collettive. Un intreccio di esperienze che trasformerà il paese in un luogo di incontro, ascolto e creazione condivisa. Sorso, il cui nome indica fluidità, custodisce ancora oggi molti luoghi sacri dell’acqua, il mare, lo stagno, la fontana della Billellera, il Pozzo Sacro di Serra Niedda.

L’inaugurazione dell'evento, patrocinato dal Comune di Sorso, è in calendario per giovedì 3 luglio dalle 17 alle 20 nella sala laboratorio del Palazzo Baronale, dove la performer Enya Idda e l’artista multimediale Chiara Ligi incontreranno la comunità per sviluppare un’opera sul tema del “Noi”. In contemporanea, dalle 18, l’artista relazionale Antonella Muresu accoglierà i visitatori in piazza San Pantaleo per creare tutti insieme un’opera sulle “Memorie dell’acqua”, realizzata utilizzando delle pezze di stoffa ricavate dai vestiti dismessi donati dai cittadini del paese.

Venerdì 4 luglio dalle 10 alle 10.30, negli spazi del Lavatoio Comunale, l’artista concettuale Maria Grazia Medda realizzerà una performance dal titolo “L’acqua siamo noi”. Dalle 10.30 alle 13 nella sala laboratorio di Palazzo Baronale, Enya Idda e Chiara Ligi proporranno un secondo incontro a tema.Alle 17.30 al Lavatoio comunale l’illustratrice e designer Monia Pala Concept artist propone l’installazione “Animo dell’acqua”, che sarà visibile dall’esterno. Dalle 18 alle 20 Antonella Muresu un secondo incontro in piazza San Pantaleo per completare la sua opera collettiva. Dalle 19 alle 21 nello spiazzo della fontana della Billellera si terrà la performance collettiva degli artisti ospiti in Residenza.

Sabato 5 luglio, dalle 8.30 alle 11, Monia Pala coinvolge la comunità nella sua installazione al Lavatoio comunale. Dalle 19 alle 21 al Palazzo Baronale sarà il momento del vernissage, l’inaugurazione della mostra degli artisti in Residenza, con la presentazione del critico d’arte Valentina Calatri. La mostra rimarrà aperta dal 5 luglio al 30 agosto dal giovedì al sabato dalle 15 alle 20, mentre il mercoledì, venerdì e domenica dalle 9 alle 13. Domenica 6 luglio alle 20.30 l’incontro conclusivo al Pozzo sacro di Serra Niedda, dove Maria Grazia Medda accoglierà la comunità per una performance dedicata a “L’acqua ci Lega”.

