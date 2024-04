La magia di Costantino Nivola per la prima volta alla Biennale di Venezia. Quest’anno la prestigiosa istituzione culturale – tra le più note e antiche al mondo – celebrerà l’artista sardo esponendo una delle sue opere.

Un significativo riconoscimento per lo scultore, per il Museo di Orani – che conserva la più importante collezione al mondo delle sue opere – ma anche per l’intera Sardegna, che da sempre vede nel visionario una forte testimonianza identitaria.

«Siamo particolarmente felici - ha sottolineato l’assessora regionale alla Cultura, Ilaria Portas - che una sua opera sia presente a Venezia, in questa importantissima vetrina internazionale. Il tema scelto per l’edizione 2024 è: “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere” e rappresenta un tema particolarmente significativo, dal punto di vista culturale, politico, etico e sociale, alla luce delle tragiche guerre che in questo momento coinvolgono diverse nazioni e ci ricordano che siamo tutti stranieri ovunque».

La Biennale aprirà i battenti a Venezia sabato 20 aprile e terminerà il 24 novembre.

