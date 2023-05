A Cossoine sono passati quasi trent’anni dall’ultima mostra del libro, quella itinerante promossa dai ragazzi nel 1994 e ospitata nel locale centro sociale. Stavolta, però, è stata la Pro loco “Bastiano Unali” a promuovere un evento dedicato alla “Piccola Fiera del Libro”, promosso insieme alla Maxottantotto edizioni, che si è chiusa con un ottimo successo di pubblico.

Per l’occasione, il museo di arte sacra allestito nella Casa parrocchiale ha inglobato una mostra aperta alla fantasia dei lettori più accaniti e dei semplici curiosi: sono state cinque le aree espositive che hanno spaziato dalla narrativa alla saggistica, fino ad arrivare ai libri per bambini. Spazi dove hanno trovato posto le edizioni più preziose di Harry Potter, la serie “Il Trono e le Spade”, pregiate rivisitazioni della Divina Commedia, per arrivare alla letteratura sarda.

Non sono mancati i momenti musicali con la voce e la chitarra di Sidra e Sebastiano Deriu e del gruppo musicale “E se vai”.

Molto seguite le presentazioni dei libri, tra cui “L’infinito in un istante” di Emiliano Deiana, “La Famiglia Tancas” di Paolo Cuccuru, “Magistrite” di Cristiano Idini, e “Fabrizio De André” di Silvia Sanna.

