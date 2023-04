Nuovo evento targato Pro loco “Bastiano Unali” di Cossoine. L’Associazione guidata dal presidente Piero Foddanu ha, infatti, promosso, la “Piccola Fiera del Libro”, una iniziativa sorta con la collaborazione della libreria e casa editrice sassarese, Maxottantotto.

L’evento sarà ospitato nella casa parrocchiale, accanto agli spazi museali di arte sacra, Auschwitz e Grande Guerra.

«Una esposizione curata in modo da intercettare i gusti dei lettori più variegati, dalla saggistica alla letteratura, dalla narrativa alla storia. Molti saranno gli spazi altresì dedicati ai più piccoli, focalizzati su fumetti, gioco, letture per ragazzi - ha dichiarato Foddanu -. La mostra non vuole essere soltanto uno spazio statico, ma altresì interattivo con reading musicali, presentazioni di libri, aperitivi di benvenuto».

Si comincia il 6 maggio, alle ore 15.30, con l’inaugurazione ufficiale della mostra. Ad accogliere i visitatori il blues per chitarra e voce di Sebastiano Deriu e Piera Demurtas, in arte Sidra. Alle 17.30, verrà presentato il libro “Magistrite” di Cristiano Idini; Massimo Dessena, responsabile della casa editrice Maxottantotto, converserà con l’autore. Alle 19 sarà la volta de “La famiglia Tancas”, il libro di Paolo Cuccuru, il quale verrà accompagnato nella presentazione da Laura Fadda, curatrice editoriale. Entrambe le opere vedranno la lettura di alcuni brani con la voce di Fabiola Casule e l’accompagnamento pianistico di Egidio Campus.

Domenica 7 maggio, lo spazio fieristico aprirà i battenti alle ore 10, con un caffè e un piccolo aperitivo di benvenuto; proseguirà fino alle 21, con un intervallo fra le 13 e le 15.30. Alle ore 11, Emiliano Deiana presenterà la sua ultima opera, “L’infinito in un istante”, introdotta da Laura Fadda. L’evento vedrà l’accompagnamento musicale di Federico Marras. Alla sera, sarà la volta del libro di Silvia Sanna,”Fabrizio de Andrè – Vecchi, ladri, avvinazzati, assassini e ovviamente anarchici”. La presentazione avrà inizio alle 17.30, converserà con l’autrice Laura Fadda, e sarà intervallata dalle canzoni del gruppo “E se vai” Faber Tribute Band. La fiera del libro giungerà al termine con il prosieguo del concerto della band omaggio a De Andrè.

© Riproduzione riservata