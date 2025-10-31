Terzo appuntamento per la rassegna autunnale di Theatre en vol: domenica alle 17 il palco di via De Martini 145 a Sassari ospita “Contra Gigantes”, una produzione Teatro Nucleo di Ferrara con il regista-attore Horacio Czertok.

L'artista argentino naturalizzato italiano porta in scena un Don Chisciotte smantellato, un monologo vigoroso dove interroga i personaggi del racconto saltando da un piano narrativo all’altro, diventando ora il Don, ora Sancho, ora lo stesso Cervantes.

Scalzo, essenziale, impietoso; con la volontà di guardare negli occhi i Giganti che schiacciano i più deboli Czertok cala il racconto nella realtà dell’epoca scoprendone l’accurata critica politica attraverso nemici immaginari che, ci mostrerà, erano invece ben reali: “Coltivo il sospetto che nel romanzo ci siano messaggi in codice. Critica della giustizia nel capitolo sui galeotti, della condizione della donna nel capitolo dedicato a Marcella e Crisostomo, della schiavizzazione dei contadini a causa dell’imposizione dei mulini sostituendo pratiche comunitarie per il trattamento del grano: altro che gigante immaginario, il mulino a vento.

