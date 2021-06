Dopo la conferma dell'anno scorso alla guida dell'Accademia Belle Arti di Sassari sino al 2023, il siciliano Antonio Bisaccia è stato rieletto presidente della Conferenza nazionale dei direttori di tutte le Accademie d'Arte d'Italia. Per lui ha votato il 96% degli aventi diritto. Una rielezione frutto del lavoro iniziato a partire dal 2018, anno in cui il 57enne Bisaccia ha ricoperto per la prima volta la carica di estrema importanza nel panorama della formazione artistica nazionale.

Vale la pena ricordare che l'Accademia sassarese “Sironi” è la più giovane tra gli istituti di alta formazione artistica nazionale, ma è anche uno delle più innovative e attiva nella formazione didattica e organizzazione di manifestazioni.

Antonio Bisaccia ha dichiarato: “Dobbiamo continuare a lavorare per tutto il sistema, come abbiamo fatto negli ultimi anni. Come Conferenza dei Direttori rilanceremo le proposte che riteniamo utili a beneficio delle Accademie, che devono recitare un ruolo di assoluta rilevanza. Il percorso degli ultimi anni dimostra quanto sia importante proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso, riteniamo in maniera proficua”.

© Riproduzione riservata