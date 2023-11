L’attore Sandro Ghiani ha ricevuto il premio alla carriera nell’ambito dell’iniziativa “Tre minuti di celebrità a Cagliari”. Un premio per un caratterista che si è conquistato uno spazio di grande rilievo nel mondo del cinema, resta nella memoria il poliziotto De Simone nella pellicola “Fracchia belva umana”. La consegna del premio all’Istituto dei Ciechi, in via Nicolodi. Nell’occasione Ghiani, originario di Caput Acquas, frazione di Carbonia, ha presentato il libro “Pane e zucchero” scritto insieme alla moglie Rosa Castrogiovanni. Sono intervenuti, oltre agli autori, il commissario dell’Istituto dei ciechi Maurizio Porcelli e il giornalista Luigi Alfonso.

Sandro Ghiani in scena con Lino Banfi

La trama di “Pane e zucchero” è nata e si è sviluppata durante la forzata clausura nel periodo più critico dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid: «Con Rosa, da sempre amante della lettura e della scrittura, - precisa Sandro Ghiani - abbiamo analizzato il materiale a disposizione, il complesso e disordinato archivio dei ricordi della mia vita. Abbiamo iniziato un lungo viaggio di ricerca e studio per ridisegnare la forma della storia, operare una trasfigurazione dei personaggi sulla pagina, pur rispettando le vicende realmente accadute. Ci piace raccontare le emozioni e gli stati d’animo che scaturiscono da quei fatti».

La carriera

Nel curriculum di Ghiani oltre 50 film, senza trascurare i ruoli in tv negli sceneggiati e nelle fiction. Il rapporto con la Sardegna non si è mai spezzato: “A Caput Acquas ho trascorso una bellissima infanzia. Ho lasciato l’Isola molto giovane. Ho vissuto prima in Piemonte e poi a Roma. Nell’Isola torno per le vacanze e per far visita ai miei familiari. Seguo la squadra del Cagliari, da vero tifoso, dal 1970, un anno esaltante”. Il Premio per cortometraggi “Tre Minuti di Celebrità a Cagliari”, organizzato, come ogni anno, da Maurizio Porcelli, è entrato nel vivo con il premio a un attore che ha regalato tanti sorrisi agli appassionati della commedia all’italiana degli anni ’80 e ’90.

