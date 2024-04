L’edizione 2024 del concorso “Matteo Sanna”, organizzato dall’Associazione “La.Tua.Musa” APS, è stato riservato agli studenti dei corsi di Musica elettronica dei due Conservatori sardi. La manifestazione che si è svolta all’auditorium del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari ha visto 10 partecipanti dei due conservatori sardi che hanno presentato composizioni per strumento e live electronics e opere audiovisuali e per nastro.

Francesco Corrias, iscritto al biennio, ha vinto con la composizione audiovisiva “Playing with sa burra, ecos e tramas”, mentre il premio speciale è andato allo studente del “Giovanni Pierluigi da Palestrina” Marco Ruiu per il brano “Mercede” per fisarmonica (suonata da Eleonora Steri) e live electronics.

La commissione era formata per il Conservatorio di Cagliari dal direttore Aurora Cogliandro e dal docente Daniele Ledda, per il Conservatorio di Sassari dal vicedirettore Gian Carlo Grandi e dal docente Stefano Melis oltre che dalla presidente dell’Associazione “Matteo Sanna”, Candida Manca. Hanno partecipato, inoltre, gli studenti del Conservatorio di Sassari Emanuele Sara, Deliaurora Cadeddu, Roberto Desiato, Francesco Ponti, Edoardo Lai, Michela Pilo, Alfredo Puglia e Daniele Matta del Conservatorio cagliaritano.

La nona edizione del concorso, quella del 2025, si terrà al Conservatorio di Sassari.

