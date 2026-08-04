Nel cortile interno della biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, a Villa Verde, giovedì 6 e 13 agosto, ritorna la rassegna cinematografica “Visioni Sarde”, iniziativa presente all’interno del cartellone di appuntamenti con “Biblioteca Sotto le Stelle”.

Il giovane cinema sardo sarà così al centro di due giornate di proiezioni, che vedrà il pubblico protagonista nell’assegnazione, nel corso della seconda serata, con l’assegnazione del “Premio del pubblico” al miglior cortometraggio della rassegna.

Giovedì 6, alle 21.30, il via con la proiezione di quattro dei sette corti in gara: “Mamma” di Matteo Martinez, “Brigas” di Lorenzo Spinelli, “Su Cane est su miu” di Salvatore Mereu e “Ajò West” di Sraa Cabriolu. Giovedì 13 agosto, alla stessa ora, sarà la volta di “True Love Waits” di Simone Cicalò, “Una faccia da cinema” di Alberto Salvucci e “Vida e Morti di unu Maragotti” di Stefano Cau. Questa serata, inoltre, sarà arricchita dall'incontro con il regista Stefano Cau.

L’iniziativa è curata dalla biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia e la Fondazione Sardegna Film Commission.

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