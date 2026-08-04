A Siris, giovedì 6 agosto, secondo e ultimo appuntamento con la rassegna “Corti senza Circuito”. Così come nel primo appuntamento dello scorso 26 luglio, saranno ancora una volta i cortometraggi i grandi protagonisti. A partire dalle 20.30, la centrale piazza San Vincenzo ospiterà la serata organizzata dall’associazione culturale “Sardinia pro arte” e finanziata dall’amministrazione comunale.

A Siris proiezione dei corti, ma non solo: saranno presenti anche registi, attori e critici che parleranno delle loro opere e interagiranno con il pubblico presente. Giovedì 6 agosto, spazio a Jo Coda, Salvatore Mereu, Tiziana Troja, Enrico Pau, Matteo Incollu e Roberta D’ Aprile.

Dialogheranno con loro Antioco Floris, preside della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari e Marcello Atzeni, ideatore e direttore artistico della rassegna. La serata sarà aperta da Emanuele Pilloni, sindaco di Siris.

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