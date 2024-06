Quasi come un saggio finale, alcuni delle ragazze e ragazzi tra 11 e 17 anni che hanno preso parte al progetto ConnecTeen si occuperanno dell’intera organizzazione dell’evento: dalla logistica all’allestimento della mostra con le loro opere, dall’organizzazione alla scelta e al contatto con gli ospiti, fino alla comunicazione. L'appuntamento è per venerdì in piazza Moretti a Sassari, a partire dalle 20. L'ingresso è libero.

Il progetto ConnecTeen ha rappresentato un percorso di connessione tra i giovani e il mondo del lavoro e lo fa mettendo in pratica le competenze acquisite dai ragazzi che hanno preso parte ai percorsi formativi. Percorsi individuali e di comunità in grado di sviluppare competenze conoscitive, cognitive e sociali, fondamentali per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione dell'inclusione nel mondo del lavoro e per agevolare l’inserimento nel tessuto sociale e produttivo del territorio di Sassari.

Il grande spazio all’aperto ospiterà una mostra che esporrà le opere realizzata dagli allievi del percorso formativo di Design e Artigianato, curato dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari in collaborazione con Officine condivise, mentre gli studenti dei corsi di Organizzazione Eventi e di Comunicazione, curati da Le Ragazze Terribili società cooperativa e Affinità elettive Studio, si misureranno in affiancamento a professionisti proprio con l’organizzazione e la comunicazione di questo evento celebrativo della conclusione del loro percorso.

Ospiti speciali della serata saranno artisti e gruppi emergenti della più apprezzata scena musicale sarda. I più attesi sono Luchetto, originario di Sassari, Fama (Gabriele Fancellu - basso e voce; Giuseppe Fara - batteria; Mirco Doro - chitarra; Walter Masala - tastiere e voce), Mad Dog (Renato Marchisio- voce e chitarra; Jakob Schroeder- chitarra; Davide Dore- basso Simone Dore- batteria) e Reverie (Lucia Scano-voce e tastiera; Luca Pintus- Chitarra; Elisa Terrosu - Basso; Lorenzo Piras - batteria).

Organizzato nell’ambito dei progetti sostenuti dal PNRR e dall'Unione Europea-NextGenerationEU tramite l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con il supporto del Comune di Sassari (Settore politiche educative, giovanili e sportive e Settore politiche, servizi e coesione sociale) e degli Istituti Scolastici Liceo Artistico “F. Figari” e IPSAR-IPSEOA Sassari, il percorso ha coinvolto 135 ragazzi, accompagnati da Airone Cooperativa Sociale (capofila di progetto) e da cinque partner di eccellenza nei settori della promozione sociale, della formazione, della tecnologia e dell’impresa della comunicazione e dello spettacolo: DADU- Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, Officine Condivise, Le Ragazze Terribili Società Cooperativa, MoSoS ITS Academy Fondazione e Affinità Elettive Studio.

