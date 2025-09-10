“Come eravamo”: la memoria collettiva nelle immagini alla festa della Sacra FamigliaDomani alle 18 l’inaugurazione, tutti gli eventi in programma
Sarà inaugurata domani alle 18, nell’ambito dei festeggiamenti della Sacra Famiglia a Olbia, nei locali della parrocchia, la mostra “Come eravamo”, curata dal fotografo Antonio Satta e dall’associazione Argonauti che la inserirà, integrata, nel programma del festival “Storie di un attimo” nel prossimo autunno.
Le immagini raccontano l’evoluzione e la crescita simultanea del quartiere e della parrocchia dagli anni Cinquanta ad oggi, un lavoro fortemente voluto dal parroco don Andrea Raffatellu, che quella crescita ha accompagnato. Il rione, nato sulle sponde sud del golfo, oggi è uno dei più popolosi della città ed è interessato in parte da un imponente progetto di riqualificazione. Tra le foto la costruzione della chiesa progettata da Vico Mossa.
Non è l’unico appuntamento fortemente identitario, venerdì alle 21 Simplicio Usai racconterà i vecchi toponimi del quartiere e subito dopo nel corso del festival per Olbia, con la partecipazione di molti artisti locali, presentati da Maria Pintore, sarà svelato il brand “Questa mia città”. Ed è olbiese doc anche la serata di punta di sabato con la tappa del Rinasco tour dei Collage.
Per gli appuntamenti religiosi le messe tutti i giorni da oggi alle 19, la processione domenica alle 18 seguita dalla concelebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Andrea Raffatellu