Come diventare campioni di Sudoku, i segreti svelati in un libroIl professionista cagliaritano Alberto Deiana racconta il metodo per completare gli schemi
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Tra i passatempi per tutti i giorni dell'anno, ma soprattutto in estate, da fare magari in spiaggia, c'è il Sudoku, il gioco di logica inventato nel Settecento da un matematico svizzero e reso celebre tre secoli dopo grazie all'enorme diffusione in Giappone.
Alberto Deiana, professionista cagliaritano del settore immobiliare con la passione per la logica e la soluzione di problemi ha creato un approccio che facilita il completamento della griglia a nove quadrati dove vanno inseriti i numeri evitando ripetizioni.
Deiana ha presentato sabato alla Galleria Tanit di Sassari il libro "Diventa Campione di Sudoku", che guida alla scoperta del Metodo sequenziale combinato (Msc): un approccio innovativo che consente di affrontare qualsiasi schema con metodo e chiarezza, migliorando la propria tecnica passo dopo passo.
Il manuale propone 260 schemi originali, da risolvere con passione e divertimento senza farsi prendere dal nervosismo grazie all'aiuto del metodo. Del resto l'obiettivo per tutti, principianti o esperti, è quello di rilassarsi.