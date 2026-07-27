Attori affacciati a una finestra, musicisti su un balcone, pubblico che cammina per le vie del centro storico alzando lo sguardo invece di restare seduto davanti a un palco. È “Teatro da Balcone”, il format che sta conquistando sempre più pubblico in Sardegna, e non solo. A raccontarlo è Stefano Ledda, direttore artistico del Teatro del Segno e ideatore del progetto.

«Durante una rassegna teatrale a Santu Lussurgiu, più di dieci anni fa, ci siamo resi conto che molte persone stavano distanti dal palco, trattenendosi nelle vie a prendere il fresco», racconta Ledda. Invece di considerarlo un problema, il Teatro del Segno ne ha fatto un’opportunità, spostando le pièce sui balconi delle case: «Siamo riusciti così a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, trasformandoci nello spettacolo itinerante che siamo oggi. Abbiamo anche varcato i confini della Sardegna, arrivando nel 2023 in Puglia, a Galatone, per mostrare il teatro come possibilità e bellezza accessibile a tutti».

Il progetto è aperto ad attori, ballerini, musicisti, cantanti, performer e artisti circensi, non necessariamente professionisti, e mette fianco a fianco veterani con oltre trent’anni di carriera e giovani allievi. «Si sta formando una comunità dove è forte il senso di condivisione e di passione per raccontare, conoscersi e condividere», sottolinea Ledda. Ai partecipanti è richiesta una pièce tra i 4 e i 15 minuti, inserita in un percorso itinerante tra gli scorci più suggestivi del paese ospitante. «Il bando per la rassegna appena conclusa a Sant'Antioco ha raccolto un riscontro oltre le aspettative», spiega Ledda, «considerando i tempi stretti, sono arrivate 23 candidature, tra le quali ho dovuto operare una selezione di sole 15, nella prospettiva di offrire un programma vario, tra drammaturgie originali, testi pirandelliani, spettacoli moderni e proposte legate al territorio».

Nato come esperimento locale, “Teatro da Balcone” ha saputo conquistare pubblico e amministrazioni, diventando un appuntamento itinerante che dopo il Festival Palcoscenici d’Estate - Sulkilandia a Sant'Antioco, farà tappa dal 7 al 16 agosto, a Santu Lussurgiu, con Percorsi teatrali, dove tutto era cominciato.

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