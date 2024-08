Serata di teatro al palazzo baronale di Sorso con lo spettacolo “Come è nato il Giullare”. L’iniziativa è in programma venerdì 23 agosto alle 21.30, il cortile nel cortile in via Convento, uno spazio che ospiterà la rappresentazione di e con Maurizio Giordo nei panni di Mauriziello da Turris. Una giullarata, eseguita in turritano e in italiano, tradotta e liberamente ispirata all'opera "Nascita del Giullare - Mistero Buffo" di Dario Fo, uno dei più grandi maestri del teatro italiano. L'evento, patrocinato dal Comune di Sorso, è organizzato dall'Associazione la Luna del pomeriggio in collaborazione con Gurdulù Teatro. L’attore teatrale e musicista, Maurizio Giordo, è noto per le sue performance e i suoi spettacoli clown, di giocoleria, acrobatica e micromagia, sketch teatrali per tutti i gusti rappresentati in Sardegna e in Italia. Ha recitato anche in Belgio, Danimarca, Svezia, Francia e Tunisia. Famosi i suoi laboratori tenuti con grandi maestri come Veronica Cruciani e Franco Graziosi.

