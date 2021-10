Quindici artisti partecipano a "Dentro il canto degli alberi" la mostra inserita nella manifestazione Arte Evento Creazione che sarà inaugurata domenica 10 ottobre 2021 alle ore 11.30 nella cornice del Parco delle Arti di Molineddu.

Curata da Mariolina Cosseddu, la mostra della 25esima edizione ha come tema il rapporto con la natura: l’architettura vegetale e le sue possibili risonanze nella vita degli uomini. Ciascun artista invitato, in numero ridotto a causa delle limitazioni sanitarie, presenterà la propria personale interpretazione del tema.

Alle 17 si terrà la presentazione del libro di Francesca Iurato “Arte e natura nella magia di Molineddu”.

La manifestazione Arte Evento Creazione è divenuta uno degli eventi più importanti nel panorama artistico locale ma anche della Sardegna intera che richiama ogni anno a Molineddu un vasto pubblico di addetti ai lavori e appassionati. Tutto questo grazie all’impegno dell’artista Bruno Petretto che con costante dedizione ha trasformato un semplice terreno in una realtà artistica fuori da qualsiasi cliché consolidato che permetta alle persone di sperimentare la bellezza dell’arte in tutte le sue forme. L’obiettivo dell’Associazione Parco delle Arti Molineddu, presieduta dallo stesso Petretto, è proprio questo: omaggiare l’arte mantenendo intatta l’identità del Parco delle Arti di Molineddu come luogo di sperimentazione artistica in costante contatto con la natura.

