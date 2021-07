L’Università di Cagliari rende omaggio a due studenti e a una studentessa prematuramente scomparsi.

L’appuntamento è per domani, giovedì 8 luglio: il Rettore, Francesco Mola, conferirà la laurea alla memoria in una cerimonia in programma (alle 10) nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato di via Università 40.

I titoli in memoria di Claudia Chessa, alla quale sarà attribuita la laurea in Scienze della comunicazione, di Cristian Curreli, a cui sarà attribuito un riconoscimento per gli studi compiuti nel corso di laurea in Scienze della Formazione primaria dopo la laurea conseguita in Scienze dell'educazione, e di Claudio Deiana, al quale l'Ateneo conferirà la laurea in Giurisprudenza.

E' la prima volta negli ultimi vent’anni che l'Università di Cagliari conferisce la laurea alla memoria degli studenti deceduti: l'iter che ha portato al riconoscimento che verrà assegnato domani è cominciato nei mesi scorsi e ha portato all'individuazione di precisi requisiti di merito nella carriera accademica e ha coinvolto le rispettive famiglie degli studenti prematuramente scomparsi.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata