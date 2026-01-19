Si intitola “Accendi la tua Anima” e promette di accompagnare il lettore in un percorso di consapevolezza personale, fondato su strumenti pratici e su un lavoro interiore graduale, lontano dalle formule motivazionali classiche. Il libro, firmato da Simona Sedda ed Eduardo Javier Ghiani, sarà presentato sabato 24 gennaio alle 18.30 nella Sala Convegni Paolo VI del Seminario di Oristano.

Al centro del volume c’è l’idea di una trasformazione che non passa da slogan o ricette universali, ma da un lavoro personale strutturato. Il percorso si articola attorno a cinque parole chiave – ascolto, perdono, gratitudine, chiarezza e fede – intese come passaggi operativi per rileggere il proprio vissuto e prendere maggiore coscienza di ciò che spesso resta irrisolto. Il libro invita a confrontarsi con paure, fragilità e automatismi interiori che condizionano le scelte quotidiane.

In questo quadro si inserisce il “Diario della Rivoluzione”, spazio di scrittura e riflessione che accompagna il lettore lungo il cammino, trasformando la lettura in un’esperienza attiva e personale.

L’incontro di sabato servirà a ricostruire il percorso che ha portato alla nascita del libro e a inquadrare il lavoro degli autori, maturato nel tempo attraverso esperienze di formazione e attività sul territorio, da cui il testo prende forma e contenuto.

