Il cinema torna a Tavolara, con una rinnovata veste, film imperdibili, come “Io Capitano” e “Vangelo secondo Maria”, e nuovi protagonisti. A partire dalla madrina, l’attrice Aurora Ruffino, e, soprattutto, dalla conduzione.

Archiviata l’era Piera Detassis, l’Associazione Argonauti organizzatrice della manifestazione ha chiamato alla direzione della 34esima edizione del festival, in programma dal 16 al 21 luglio, un gruppo di lavoro composto da Gianluca Arcopinto, produttore, consulente per le scelte legate al cinema, dall’attore Neri Marcorè, che torna nella veste di padrone di casa per la parte relativa agli spettacoli e alle presentazioni, affidate fino allo scorso anno a Geppi Cucciari, e da Antonio Maraldi, che curerà la parte relativa alle mostre fotografiche.

Anticipata dalla masterclass gratuita “Recitar scrivendo”, a cura dello scrittore Marcello Fois e di scena il 15 e 16 giugno al Politecnico Argonauti di Olbia, e dallo speciale cineconcerto “Mastroianni 100”, ideato e arrangiato da Luigi Frassetto per il centenario della nascita del grande attore, che si terrà il 29 giugno a Porto San Paolo, la kermesse cinematografica debutterà 16 luglio nell’Oasi naturalistica La Peschiera, a San Teodoro, con “Di mare e di vento. Viaggio nella musica di Gianmaria Testa”, di e con Neri Marcorè (voce e chitarra), Domenico Mariorenzi (pianoforte e chitarra) e Chiara Di Benedetto (violoncello). Mercoledì 17, sempre a La Peschiera di San Teodoro, spazio alla proiezione del pluripremiato “Io Capitano” di Matteo Garrone: presenti gli attori protagonisti Moustapha Fall, Amath Mamadou Diallo, Seydou Paul Sarr.

Giovedì 18 luglio il festival si sposterà a Porto San Paolo, dove, in Piazza Gramsci, sarà la volta dei cortometraggi “Carmen” di Giordano Treglia, “Pozzanghere” di Veronica Pellegrinet e “Minuto 55” di Luca Arcopinto. A seguire il documentario “Berchidda live”, un viaggio nell’archivio di Time in jazz firmato da Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi.

Per le ultime tre serate ci si sposta sull’isola di Tavolara: venerdì 19 è previsto l’incontro col regista oristanese Paolo Zucca e la proiezione del suo nuovo film “Vangelo secondo Maria”, tratto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti; a seguire la consegna del premio Isolacinema 2024. Il 20 luglio è invece in programma la presentazione e la proiezione di “Zamora”, di e con Neri Marcorè, che esordisce alla regia di un lungometraggio con un film su calcio, amicizia e amore, ispirato all’omonimo romanzo di Roberto Perrone. Gran finale domenica 21 luglio con “Troppo Azzurro”, opera prima di Filippo Barbagallo.

Tra gli appuntamenti della settimana del cinema di Tavolara anche le mostre “Cliciak 2024” a Porto San Paolo e “Mastroianni 100” a San Teodoro, visitabili dal 14 al 22 luglio.

