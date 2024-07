Prosegue nel centro storico di Alghero, e sulle spiagge più belle della Riviera del Corallo, l’edizione 2024 di Cinema delle Terre del Mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero che sino a giovedì 25 luglio propone incontri, musica, proiezioni e spettacoli vista mare.

Sabato alle Bombarde

Il programma di sabato 13 luglio si apre con uno dei marchi di fabbrica del festival, il primo dei due itinerari cineturistici alla scoperta del profondo legame tra il territorio algherese e il grande cinema, per conservare e valorizzare la memoria audiovisiva della città, e rilanciare la candidatura di Alghero città del cinema in Sardegna.

Appuntamento quindi alle 9.30 con partenza dallo Scalo Tarantiello, per un tour a piedi sui sentieri tracciati da Antonio Simon Mossa, architetto di fama internazionale con la passione per il cinema, e da Fiorenzo Serra e Arturo Usai. Sotto la guida di Nadia Rondello, operatrice culturale della Società Umanitaria, un percorso tra storie di addii e ritorni, di pescatori antichi e di un mare che è insieme ricchezza e dannazione. (Per partecipare è richiesta la prenotazione all’indirizzo alghero@umanitaria.it.)

Il sabato di ì Cinema delle terre del mare si sposta poi in spiaggia, alle Bombarde, con ingresso alle 22 dallo stabilimento J&B, per la proiezione di Afire – Il cielo brucia di Christian Petzold, Orso d’argento e Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino 2023. La storia di quattro giovani che, durante una calda estate sul Mar Baltico, si ritrovano intrappolati in una casa vacanze, finendo per avvicinarsi e desiderarsi.

Domenica a Lo Quarter e al Nuraghe

Domenica 14 luglio si torna a Lo Quarter, in sala conferenze, dove alle 18 il regista Gianluca Vassallo presenta il suo primo lungometraggio: La Sedia, il racconto di una grottesca via crucis civile e familiare, in una Sardegna quasi trasfigurata, attraverso i suoi demoni e quelli della contemporaneità.

Alle 21,30 va in scena invece un appuntamento straordinario, sia per la cornice, il Nuraghe di Palmavera, che per l’evento in programma, l’esperienza d’ascolto Miss Show Business: storytelling, musica, teatro, video e nuove tecnologie a cura del musicteller Federico Sacchi. Lo spettacolo racconta la dolorosa e poetica storia di Judy Garland, una delle grandi voci della canzone americana. Un appuntamento in collaborazione con il festival Abbabula, con biglietto a 12€ acquistabile su TicketOne. Per info: +39 079 27 82 75 (Le Ragazze Terribili).





