Il 6 ottobre 1924 venivano trasmessi i palinsesti radio, e l’Università di Cagliari per festeggiare il centenario dalla nascita della radio, in collaborazione con Confindustria Radio Televisioni, ha organizzato un evento dal titolo “100 anni e sentirli. Passato, presente e futuro della radio”.

Appuntamento a lunedì 20 maggio, dalle 9.30, nell’aula Magna Mario Carta della facoltà di Ingegneria, in via Marengo 2. L’occasione per raccontare il media più antico del mondo, ma allo stesso tempo il più duttile e moderno.

Interverranno diversi professionisti che ci lavorano. L'intero evento verrà trasmesso in diretta streaming su unionesarda.it dalle 9.30. Tra le radio ospiti c’è Radiolina, che avrà una sua postazione all’evento e lo racconterà in una puntata speciale di Caffè Corretto condotta e curata da Lele Casini, in onda lunedì 20 dalle 8.30 alle 14.

Di seguito l’elenco delle persone che interverranno.

LIA SERRELI, Direttore Generale - L’Unione Sarda, Radiolina

FRANCESCO ABATE, speaker Radiolina

PAOLA PILIA, speaker Radiolina

FRANCESCO MOLA, Magnifico Rettore - Università di Cagliari

FRANCESCO BIROCCHI, Presidente Ordine dei giornalisti Sardegna

ELISABETTA GOLA, Prof.ssa di Filosofia e teorie dei linguaggi - Università di Cagliari

ROSARIO ALFREDO DONATO, Direttore Generale - Confindustria Radio Televisioni

ANDREA VERONESE, Responsabile Ufficio Studi - Confindustria Radio Televisioni

MIHAELA GAVRILA, Prof.ssa di Entertainment and Television Studies - Sapienza Università di Roma

EMILIANO ILARDI, Professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi - Università di Cagliari

FAUSTO AMORESE, Direttore Radio Marketing & Advertising - Radio24 Gruppo 24Ore

ANNAMARIA GENZANO, Direttrice Relazioni Interne, Esterne e Affari Istituzionali - RTL 102.5 HIT Radio

MARCO LANZARONE, Direttore Radio digitali specializzate e podcast - RAI

MASSIMILIANO MONTEFUSCO, General Manager - RDS Radio Dimensione Suono

CARLO PAHLER, Presidente RadUni - Associazione Media e Operatori Radiofonici Universitari Italiani

DJ RINGO, Direttore artistico e speaker Virgin Radio

CESARE SORDI, Direttore Generale – Radiomediaset

LUCA PIRAS, Unica Radio

LUCA SCANU, Unica Radio

GEPPI CUCCIARI , attrice, conduttrice televisiva e radiofonica

FRANCO SIDDI, Presidente Confindustria Radio Televisioni

(Unioneonline)

