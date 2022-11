Undici titoli in cartellone, da novembre ad aprile, con un focus sul gioco delle passioni tra (auto)ritratti al femminile e racconti d'amore e d'amicizia, immortali capolavori e testi di autori contemporanei, raffinate coreografie e performances acrobatiche. Al via la stagione della grande prosa e della danza organizzata dal Cedac al teatro Civico di Alghero.

Il debutto mercoledì 30 novembre alle 21 con “Una ragazza come io” dove Chiara Francini, anche autrice del testo con Nicola Borghesi (che firma la regia), si racconta, ripercorrendo i momenti fondamentali della sua vita. La magia e il divertimento del nouveau cirque, martedì 6 dicembre con “Paidia” del Teatro del Sottosuolo, uno spettacolo di Ado Sanna e Lorenzo Gessa, che sposa clownerie e giocoleria. Il 14 dicembre c’è “Snowflake” di Mike Bartlett, con Marco Quaglia, Adalgisa Manfrida e Lucrezia Forni per la regia di Stefano Patti. Domenica 15 gennaio “Preziose Ridicole” capolavoro di Molière, con Benedicta Boccoli e Lorenza Mario, in scena con Stefano Artissunch, che firma adattamento e regia.

Lunedì 30 gennaio “Tradimenti” di Harold Pinter, nella versione di Michele Sinisi, uno dei più interessanti e originali artisti contemporanei, in scena con Stefano Braschi e Stefania Medri. per una riflessione sulla precarietà delle relazioni. “Tango Fuego” venerdì 10 febbraio, di Naturalis Labor, coreografie e regia di Luciano Padovani: sulle note del Trio Tango Spleen, i tangueros Loredana De Brasi e Samuele Fragiacomo, Sebastian Nieva e Celeste Rey, Ayelen Sanchez e Walter Suquia interpretano un seducente racconto per quadri. Sabato 25 febbraio “Due Fratelli” di Fausto Paravidino con Noemi Medas, Federico Giaime Nonnis e Leonardo Tomasi, per la regia di Maria Assunta Calvisi. La strana avventura di una coppia venerdì 10 marzo con “Buoni da morire” di Gianni Clementi, con Debora Caprioglio e Pino Quartullo accanto a Gianluca Ramazzotti, per la regia di Emilio Solfrizzi.

Domenica 19 marzo “Destinazione non umana”, la pièce scritta e diretta da Valentina Esposito e interpretata daFabio Albanese, Alessandro Bernardini, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Christian Cavorso, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Massimo Di Stefano, Michele Fantilli, Emma Grossi, Gabriella Indolfi, Giulio Maroncelli, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi. Il primo aprile “Tutto per Lola” di Roberta Skerl, una brillante commedia in giallo con Caterina Costantini, Eva Grimaldi, Eva Robin's e Evelina Nazzari accanto a Geremia Longobardo per la regia di Silvio Giordani. Sulle note di Antonio Vivaldi, venerdì 14 aprile, “Le Quattro Stagioni” di COB / Compagnia Opus Ballet, con coreografia di Aurelie Mounier:











