In occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio, la Biblioteca comunale di Castelsardo organizza un pomeriggio di lettura per i bambini dai 6 agli 11 anni.

L’iniziativa dal titolo "La misteriosa scomparsa di aghi e spille dalla bottega dei fili di Nuvoletta Gentile" è in programma venerdì 26 gennaio alle 15.30, un’occasione per raccontare una semplice storia per avvicinare i più piccoli alla storia dell’olocausto.

Una lettura a tema con laboratorio dedicato per ricordare le vittime della Shoah e spiegare il senso e la storia di una giornata – istituita in Italia nel 2000 e in tutto il mondo nel 2005 - da commemorare non solo per i tanti caduti per mano dei nazisti, prima deportati e imprigionati, ma perché sia occasione di riflessione su una vicenda che riguarda l’umanità intera.

La biblioteca di Castelsardo ha, così, organizzato un laboratorio per trasmettere, partendo dai bambini, il significato simbolico della ricorrenza, ovvero la fine della persecuzione del popolo ebraico.

