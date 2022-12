Il Comune di Cargeghe, in collaborazione con le associazioni locali, ha predisposto il programma per il Natale 2022. L’8 dicembre alle 16, in via Roma, ci sarà l’allestimento del presepe e dell’albero di Natale. A seguire, il 9 dicembre alle 11, sarà collocata la casetta dei libri “Prendi e lascia un libro” all’interno della pensilina del pullman. Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado leggeranno alcuni brani.

Il 12 dicembre alle 17, il centro sociale ospiterà “L’ispettore Diff alla ricerca dell’impronta ecologica”, uno spettacolo dedicato ai bambini. Sempre al centro sociale, ma il giorno successivo alle 10, spazio alla consegna dei panettoni nelle abitazioni degli over 80. Il 18 dicembre alle 16, al centro polifunzionale, andrà in scena la “Casetta di Babbo Natale” con la recita dei bambini della scuola dell’infanzia. Il 20 dicembre alle 18 spazio alla mini rassegna teatrale itinerante “Se non Piove”. Il 21 dicembre, in orario mattutino, alla scuola dell’infanzia, Chiara Murru proporrà lo spettacolo teatrale “La favolosa fata Fantasia”. Giochi gonfiabili e animazione per bambini saranno i protagonisti della giornata del 23 dicembre, con inizio alle 16, nel centro polifunzionale. Il 28 dicembre alle 10 si ritorna al centro sociale per la lettura del brano “Allurrette” accompagnato da un laboratorio di costruzione delle lanterne. Infine, il 6 gennaio alle 18, il centro polifunzionale sarà il teatro della tombolata della Befana per adulti e bambini.

© Riproduzione riservata