Decolla oggi e andrà avanti sino al 5 ottobre a Carbonia uno dei più importanti appuntamenti culturali per ragazzi, il Festival Tuttestorie, giunto alla 19esima edizione, in programma presso la biblioteca di Carbonia curata dal Centro sistema SBIS Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis.

Il festival della letteratura per ragazzi è intitolato “E adesso? Racconti, visioni e libri sulle cose che finiscono". Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessora alla Cultura Giorgia Meli: «Siamo onorati di ospitare il Festival, meritoria iniziativa di promozione della lettura che da anni sta registrando una crescita della domanda da parte delle scuole. Gli alunni partecipano incentivati dalla possibilità di incontrare e conoscere alcuni tra gli autori più prestigiosi nel panorama della letteratura per ragazzi». E difatti da stasera sono in programma ben 30 incontri con scrittori e scrittrici di altissimo livello e rilevanza nazionale e internazionale: Alessandro Riccioni, Alice Coppini, Bruno Zocca, Carlo Marconi, Daniele Nicastro, Fabrizio Altieri, Flavio Soriga, Maddalena Vaglio Tanet, Manlio Castagna, Marianna Balducci, Matteo Pompili, Nicoletta Gramantieri, Sergio Olivotti, Veronica Truttero.

Gli incontri sono riservati alle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni SBIS. Notevole, quindi, l'attesa da parte dei 3.000 alunni e docenti che saranno coinvolti in laboratori, mostre guidate, installazioni e animazioni.

Il Festival rappresenta un'occasione di promozione della lettura.

