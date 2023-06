A Carbonia prenderà il via domani 27 giugno la rassegna Cinema Sotto le Stelle. Ad aprire le danze sarà la proiezione del film Siccità di Paolo Virzì, alle 21.30 nell’Arena Mirastelle del Teatro Centrale. L’organizzazione è quella della società Umanitaria. Sette titoli della passata stagione cinematografica che spaziano attraverso ogni genere. Si incomincia con Siccità di Paolo Virzì, David di Donatello a Emanuela Fanelli come miglior attrice non protagonista.

Si prosegue il 4 luglio con "Finale a sorpresa – Official Competition". Il 10 luglio sarà la volta del film Cut! Zombi contro zombi del regista Michel Hazanavicius, Premio Oscar per “The Artist”, remake del film cult giapponese del 2017 “One Cut of the Dead”. Martedì 18 luglio saranno ospiti della rassegna la sceneggiatrice Francesca Scanu e le attrici protagoniste Emma Benini e Anastasia Doaga per la proiezione del film “Le ragazze non piangono” di Andrea Zuliani.

Martedì 25 luglio spazio al cinema di animazione per grandi e piccini con la proiezione di “Il gatto con gli stivali 2 – l’ultimo desiderio”, spin-off su uno dei personaggi più divertenti di “Shrek” (nonché uno dei personaggi più noti delle favole popolari). Ultimi due appuntamenti: il primo agosto con la sceneggiatrice e attrice protagonista di “La terra delle donne”, nato dalla collaborazione tra la r egista barese Marisa Vallone e l’attrice sarda Paola Sini, dedicato alla Sardegna atavica, magica e selvaggia. Infine martedì 8 agosto con “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia.

