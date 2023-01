Nuovo appuntamento nell’ambito di "Capitani Coraggiosi, avanti tutta!” È la stagione che, per consolidata tradizione, Cada Die Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie. Domenica 29 gennaio al Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius, alle 17.30, sbarca per la prima volta in Sardegna "Atlantide", una coproduzione che vede insieme Cada Die Teatro e La Baracca - Testoni di Bologna, compagnia importante nel panorama del teatro ragazzi.

Lo spettacolo - che ha debuttato proprio nel capoluogo emiliano nel marzo dello scorso anno, ospite del festival internazionale di arti performative “Visioni di futuro, visioni di teatro” - è firmato da Bruno Cappagli, Fabio Galanti, Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, la regia è di Cappagli e Mou, con Fabio Galanti e Silvestro Ziccardi (luci: Andrea Aristidi; scene e costumi: Tania Eick, Fabio Galanti, Silvestro Ziccardi; sonorizzazione e musiche originali: Matteo Sanna; illustrazioni: Valeria Valenza).

Prima di “Atlantide”, la nave di Capitani Coraggiosi salperà alle 16 con Isole Fantastiche laboratorio, curato dai Cemea Sardegna, di attività grafiche e manuali per la realizzazione e rappresentazione delle proprie isole e di paesaggi immaginari e raccontati. Alle 17, per prepararsi allo spettacolo, si gusterà una “Merenda a teatro”.

