Un sorriso che parla più di mille parole. È questo l’invito che l’Unicef lancia ai passeggeri dell’aeroporto di Cagliari-Elmas con la mostra fotografica “Can You Smile for Me?”, visitabile dall’11 novembre 2025 all’11 gennaio 2026 nell’area partenze nazionali (gate 7-8).

Il progetto, curato dal fotoreporter e inviato di guerra della Rai Giammarco Sicuro, racconta la vita dei bambini in aree segnate da conflitti e crisi umanitarie come Ucraina, Siria e Cisgiordania. Attraverso ritratti intensi e storie di fragilità e resilienza, la mostra invita a riflettere sul potere simbolico del sorriso: un gesto semplice che in questi contesti diventa emblema di speranza e rinascita.

Per la prima volta in Italia, la mostra approda in un contesto aeroportuale e si avvale della tecnologia NaviLens, che permette anche alle persone con disabilità visive di fruire dei contenuti audio semplicemente scansionando con lo smartphone un codice ottico simile a un QR code.

Grazie alla collaborazione con Sogaer S.p.A., i visitatori potranno inoltre sostenere i programmi di emergenza dell’Unicef per l’infanzia nei paesi più colpiti da violenza e povertà, attraverso donazioni rapide via QR code dedicate alla lotta alla malnutrizione, all’assistenza sanitaria e alla protezione dei bambini.

