Cinque ragazzi dell’Istituto comprensivo del Parteolla saranno a Milano il 25 maggio prossimo per partecipare alla finale della 38^ edizione dei Campionati internazionali di Matematica. Si tratta di tre alunni di Dolianova, uno di Serdiana e uno di Soleminis che hanno superato le selezioni regionali per la categoria C1 riservata alla prima e seconda media.

Alla semifinale che si è svolta nei giorni scorsi a Monserrato erano presenti 571 ragazzi provenienti da tutta l’Isola. 52 di loro andranno a giocarsi la finale in Lombardia. I primi classificati di ogni categoria formeranno la squadra che parteciperà alla finalissima di Parigi il 25 e 26 agosto.

«Siamo molto contenti di questo risultato che conferma il successo dello scorso anno – afferma Daniela Cocco, insegnante di matematica e referente del progetto – per noi è importante che loro colgano tutti gli aspetti dell’esperienza, mettersi in gioco e partecipare dando il meglio di sé. È uno stimolo importante. Anche il viaggio a Milano è una sorta di premio. Riescono sempre a sorprenderci per la capacità di destreggiarsi in situazioni che per molti di loro sono totalmente nuove».

