Mauro Usai, sindaco di Iglesias, è il nuovo presidente della fondazione cammino di Santa Barbara, l'istituzione storica, culturale, religiosa e naturalistica ideata e fondata dalla buonanima di Giampiero Pinna, scomparso due mesi fa.

Di recente il consiglio dei soci, dopo aver lasciato vacante la sede presidenziale, ha deciso di nominare il primo cittadino di Iglesias come successore di Pinna. La missione condivisa è quella di proseguire le importantissime attività che il Cammino garantisce per lo sviluppo culturale, sociale, religioso, e anche turistico, non solo del Sulcis Iglesiente, che annovera la maggior parte dei tracciati del Cammino di Santa Barbara, ma anche a favore di altri territori dove la fondazione è riuscita a radicarsi con risultati eccezionali.

Sono ormai diverse decine i pellegrini che sono stati di capaci di percorrere per intero tutte le tappe del Cammino di Santa Barbara che annovera centinaia di chilometri fra campagne, vecchie realtà minerarie, antiche vestigia religiose, e scorgi naturalistici di rara bellezza.

