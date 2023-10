Seconda settimana per la decima edizione del festival internazionale "Le meraviglie del possibile", organizzato e curato a Cagliari da Kyberteatro, primo esempio a livello nazionale di rassegna tematica dedicata all’interazione fra teatro, arte e nuove tecnologie. Per il decimo compleanno l’attenzione è rivolta anche al mondo dell’infanzia. Sabato 14 e domenica 15 ottobre approda allo Spazio Domosc di via Newton 12, alle 18, “Anima blu”, spettacolo per il pubblico dei più piccoli dedicato a Marc Chagall, vincitore di molti importanti riconoscimenti, anche internazionali, messo in scena dalla compagnia veneta Tam Teatromusica, formazione artistica che da oltre quarant’anni si esprime nell’area della sperimentazione dei nuovi linguaggi della scena, soprattutto con una poetica che è incrocio e sinergia di quelli visivi e musicali.

In scena

In "Anima blu" gli autori, alimentati dalle immagini ricche di suggestioni di Chagall pittore, hanno tessuto trama e ordito fino a costruire una piccola storia. Si sono immersi nel mondo dell'artista per farne emergere un racconto di grande impatto. Un mondo silenzioso trova la sonorità. L’incontro tra i corpi dei due attori e le immagini pittoriche avviene all’interno di un dispositivo scenografico che consente la realizzazione di figure ibride tra il reale e il fantastico. La videoproiezione è un terzo attore che dialoga con i corpi veri e crea suggestioni visive riuscendo a coniugare i due piani. Nello spettacolo avvengono continui passaggi dalla realtà del quotidiano alla fantasia di evasione da esso che consente di entrare nel sogno dei desideri impossibili. E’ così che prendono vita gli esseri, le emozioni, la poesia che popolano le tele di Chagall.

© Riproduzione riservata