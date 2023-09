A Cagliari da oggi e sino a venerdì 15 settembre, nel Campus Aresu (Ex Clinica Aresu), una delle strutture della Facoltà di Studi Umanistici dell’Ateneo, si svolge la XII edizione dei “Cantieri di Storia Sissco”, Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, la principale associazione italiana di studiosi, accademici e non, di storia contemporanea. Sono più di mille i soci in Italia. L’attuale presidente della Società è Daniela Luigia Caglioti, docente presso l’Università Federico II di Napoli. I “Cantieri di Storia Sissco” rappresentano il principale appuntamento per la contemporaneistica italiana e intendono favorire l’incontro e la discussione tra studiosi di diverse generazioni e valorizzare la pluralità dei campi di ricerca, degli approcci metodologici e delle competenze professionali. I lavori si svolgeranno in forma di seminari tematici a sessioni parallele e richiameranno un’affluenza stimabile intorno alle 400 persone.

Studiosi al lavoro

Per affrontare l'impegno organizzativo è nato un Comitato organizzatore locale presieduto da Cecilia Novelli e composto dai alcuni docenti di Storia contemporanea che insegnano negli atenei di Cagliari e Sassari (Valeria Deplano, Luca Lecis, Gianmarco Mancosu, Luciano Marrocu, Salvatore Mura, Alessandro Pes, Marco Pignotti, Stefano Pisu, Gianluca Scroccu), a sua volta coadiuvati da tante altre figure non strutturate nella realtà accademica, ma altrettanto attive nel quadro organizzativo della Sissco, e da un gruppo di studenti.

