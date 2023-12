È stato libraio e operatore culturale. Un instancabile animatore di iniziative e progetti per la comunità. Addio a Pier Nicola Simeone, morto all’età di 74 anni. Nato a Gaeta, viveva a Cagliari, città adottiva, dal 1975.

Laurea in Ingegneria navale all’Università di Genova, poi il trasferimento in Sardegna dove si è occupato, nelle molteplici battaglie, di politica, anche nei movimenti pacifisti e impegnati nel campo della non-violenza, di temi ambientali, sociali e culturali. In tanti lo ricordano in mezzo ai libri per promuovere la diffusione delle creature di carta. Libraio appassionato, profondo conoscitore del mondo editoriale, sempre pronto a evocare le suggestioni e le trame di saggi e romanzi.

Ha coordinato l’attività de “L’Isola del Teatro & l’isola raccontata”, primo festival multi disciplinare della Sardegna, basato su una scuola estiva dedicata alle arti e professioni dello spettacolo. È stato direttore artistico della compagnia Teatro del Sale. Si è occupato dell’animazione culturale nell’ambito della biblioteca del carcere di Buoncammino. Nei social la figlia Aurora, attrice e operatrice culturale nel solco dell’insegnamento paterno, lo saluta così: «Buon vento Nicola amatissimo». L’ultimo omaggio giovedì 14 dicembre, alle 15.30, al Cimitero di San Michele di Cagliari.

© Riproduzione riservata