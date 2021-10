Continuano gli appuntamenti letterari nel Cortile del Palazzo Civico di Cagliari.

Questa sera, giovedì 21 ottobre, alle 18.30 nel bellissimo Palazzo liberty intitolato a Ottone Bacaredda in via Roma 145, sarà presentato al pubblico il libro di Lorenzo Scano "Via libera" edito da Nero Rizzoli.

L'autore dialogherà con il giornalista Antonello Lai.

Nel corso dell'incontro interverranno il sindaco Paolo Truzzu, l'assessore alla Cultura Maria Dolores Picciau e il capo della Squadra mobile Fabrizio Mustaro.

LA TRAMA – Hanno tra i sedici e i diciassette anni e non permettono a nessuno di dire che l'adolescenza è la più bella età della vita. Non lo è per Davide, che ha perso il padre ed è cresciuto al CEP, sul lato sbagliato di Cagliari, prima di finire al minorile per una storia di lame. Non lo è per Chanel, che si vergogna del proprio nome e dal CEP è andata via grazie all'uomo che l'ha messa al mondo: Marione Santorsola detto su Becchinu.

Vecchia gloria del pugilato e leggenda della piccola malavita, Marione ha chiuso col passato e ha aperto una palestra poco fuori dal quartiere. Ma l'adolescenza è complicata pure per Filippo, un rampollo di buona famiglia, che ha il vizio della coca, frequenta delinquenti di periferia e si atteggia a balordo.

Davide boxa e sogna di tirarsi fuori dal CEP a furia di pugni. Chanel ha imparato a boxare dal padre e sogna di diventare scrittrice. Filippo sogna l'ultima "miss Cagliari" e dovrà imparare a combattere.

Basta un niente e le vite dei tre deragliano. Tutti hanno un conto da regolare: Davide con il tipo che ha accoltellato, Filippo con quelli che credeva amici e invece l'hanno fregato, Chanel con le coetanee ricche che la disprezzano. Nella palestra di su Becchinu le loro esistenze si intrecceranno come i corpi che "legano" sul ring, mentre l'amore manda i cuori al tappeto.

A neanche trent'anni, Lorenzo Scano compone un noir tagliente quanto certe "barre" del rap old school e romantico al pari dell'epica della strada.

Via libera è il manifesto implacabile di una generazione smarrita tra Instagram e il selciato.

L'ingresso è libero mediante esibizione del green pass.

L.P.

