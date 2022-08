Via alla ventiduesima Accademia internazionale di musica di Cagliari. Da domani e per nove giorni, sino al 31 agosto, un centinaio di giovani virtuosi in arrivo da tutto il mondo (Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Cina, Spagna, Lituania, Portogallo, Svizzera, Russia, Turchia, Olanda, Taiwan, Hong Kong, Cipro) potranno perfezionarsi accanto ai grandi maestri della musica classica.

In programma lezioni da mattina a sera negli spazi del Conservatorio G. P. da Palestrina per un'iniziativa organizzata dall'associazione “Sardegna in musica”. A disposizione 30 borse di studio per frequentare le masterclass.

Fra i docenti, tutti di fama internazionale, anche Adrien La Marca, violista soprannominato dai francesi "le Prince de l'alto", Philippe Berrod, clarinetto, super solista dell'Orchestre de Paris e docente al Conservatoire national supérieur de musique et de danse di Parigi, Michelle Bellavance, flautista docente nella Scuola musicale Hem di Ginevra, Leonel Morales, pianista cubano, vincitore nei più importanti concorsi internazionali e docente alla Esquela Superior Musical Arts di Madrid.

La manifestazione è ideata dai fratelli Cristian e Gian Luca Marcia - direttore artistico il primo, presidente dell'Accademia il secondo - ed è apprezzata anche dall'Unesco che, nel 2008, ha inserito l'Accademia di musica di Cagliari tra i suoi partner.

Sono proposte masterclass di chitarra, tecnica vocale e interpretazione, pianoforte, violino, viola, violoncello, clarinetto, flauto, quartetto d'archi e musica da camera.

I 100 partecipanti provengono da alcune scuole fra le più prestigiose a livello internazionale: Mozarteum di Salisburgo, Royal College di Londra, Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, Conservatorio Nazionale Superiore di Lione, Accademia della Scala di Milano, Juliard School di New York, GEDAI di Tokyo, Seoul Art National University.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata