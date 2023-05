Daniela Zedda, fotografa, da ieri non c’è più. La sua Nikon non fa più click. Una malattia l’ha strappata alla vita a soli 64 anni. Se ne è andata in un letto d’ospedale, a Cagliari, dove ha ricevuto le ultime cure. Lascia un figlio, Riccardo Spignesi, giovane collaboratore delle pagine sportive de L’Unione Sarda, e il compagno Mauro Luccarini.

È l’intero mondo della cultura a piangere la sua morte. Da decenni non c’è concerto, festival letterario, spettacolo teatrale che non sia stato raccontato dalle sue immagini di Daniela Zedda. E da sempre i suoi scatti hanno descritto ai lettori de L’Unione Sarda gli avvenimenti e i protagonisti principali della vita culturale isolana.

Cagliari, e la Sardegna, perdono una “Donna Sarda”. E il suo sguardo sulla realtà, che veniva raccontata dall’obiettivo della macchina fotografica che faceva parte di lei.

