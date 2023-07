“Biblio Goal! Leggere per costruire una Città sostenibile” è il titolo del progetto - unico arrivato dalla Sardegna - che ha portato Cagliari al secondo posto sul podio del concorso “Città Che Legge 2023”, bandito dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) del ministero dei Beni culturali.

Il bando si rivolgeva ai Comuni che, avendo i requisiti richiesti dall'avviso pubblico del 20 giugno 2022, hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023. Cagliari ha partecipato alla sezione 5, riguardante i centri con gli oltre 100mila abitanti. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento da 70mila euro, ma verrà integrato con altri 20mila euro di fondi comunali, è stato caldeggiato dall’assessora alla Cultura, Maria Dolores Picciau e dal sindaco Paolo Truzzu.

L’idea presentata è stata apprezzata e premiata per aver promosso gli obiettivi perseguiti dal Comune, il cui obiettivo è rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa oltre che uno strumento di inclusione e partecipazione.

Si partirà a settembre e sono previsti 60 appuntamenti sparsi in tutta la città, dal centro alle periferie, che coinvolgeranno tutti i cittadini, grazie anche ai 20 partner del progetto: dagli organismi già soci del Patto per la Lettura di Cagliari, dalle associazioni del Polo Bibliotecario di via Falzarego a scuole di ordine e grado diverso, ad altre associazioni legate al mondo dei diritti dei disabili, alle strutture regionali impegnate nella progettazione europea, alle imprese private inserite attivamente nella filiera della gestione culturale.

