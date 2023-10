Al Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari è tutto pronto per l'inaugurazione dell'organo storico "Gaetano Aveta", fabbricato nel 1834, di recente acquisito dall’Ente. L’appuntamento è per lunedì 9 ottobre alle 18 nella sala “Franco Oppo”.

Dopo circa 200 anni di silenzio tornano a risuonare le note del nobile strumento di scuola napoletana, fatto restaurare dal Conservatorio dall'organaro campano Giuseppe Fontana, specializzato presso l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma.

Ad inaugurare l'organo storico sarà il maestro Angelo Castaldo, docente di Organo al Conservatorio. La novità pone l'Ente musicale cagliaritano tra gli unici tre in Italia a possedere un organo storico, datato, firmato ed integro in ogni sua parte.

Ad aprire la serata, a ingresso libero, la conferenza sul tema "Donne e Musica nella Napoli dell'800". Chiude le danze il concerto all'organo del maestro Castaldo insieme agli allievi delle classi di Canto e Violino barocco sulle note di autori napoletani del XIX secolo. L’evento inaugura la “Settimana degli strumenti antichi”, ciclo di seminari, laboratori e concerti delle classi di Organo, Pianoforte storico, Traversiere, Clavicembalo, Violino barocco del Conservatorio di Cagliari, in programma fino al 27 ottobre.

