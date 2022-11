Prosegue a Cabras la rassegna letteraria “Istantanee D’autore” promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune lagunare e dalla biblioteca. Il prossimo appuntamento è per venerdì 11 novembre alle 18 all’interno del centro polivalente di via Tharros.

Sarà la volta di Giacomo Mameli, sociologo, scrittore e giornalista di Perdasdefogu, paese natale in cui ricopre il ruolo di direttore artistico nel vivace e rinomato festival “SetteSere, SettePiazze, SetteLibri” che annualmente propone autori del repertorio nazionale ed internazionale.

In un dialogo con la professoressa Anna Maria Capraro, Mameli presenterà il suo ultimo romanzo Hotel Nord America, edito dalla casa editrice nuorese Il Maestrale. Come ricorda il Comune di Cabras “Istantanee D’autore” è una rassegna che si propone di far vivere al pubblico momenti di piacevole intensità letteraria attraverso una serie di incontri con autori di rilievo nel panorama regionale.

