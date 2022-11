Bellissima notizia per la comunità di Burgos, centro del Goceano.

La dottoressa Marianna Nieddu, laureata all'Accademia di Belle Arti di Sassari in Grafica d'Arte e Progettazione, che sta ora concludendo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Firenze nel corso di Grafica Nuovi Linguaggi Espressivi, si è classificata al primo posto nel "Premio di Grafica Pietro Parigi 2022".

Il lavoro che ha presentato parte da una riflessione sul concetto di vuoto e su come la parola possa in qualche modo evocarlo.

Anche i materiali utilizzati sono la metafora di questo concetto: il ghiaccio (che immobilizza il moto dell'acqua) e il carbone prelevato da incendi boschivi in Sardegna.

Questi sono stati lasciati sciogliere dal sole sulla stoffa di cotone e le tracce lasciate sono memoria di questo passaggio.

Il Premio di Grafica Pietro Parigi 2022, giunto alla decima edizione, è un Concorso a cui partecipano tutte le Accademie di Belle Arti d'Italia.

È un premio finanziato dal Comune di Calenzano e curato dai docenti e artisti Pantani-Surace.

La premiazione ed esposizione delle opere finaliste ha avuto luogo sabato 12 novembre nella Biblioteca di Calenzano.

«A Marianna Nieddu - dichiara il sindaco, Leonardo Tilocca -, esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni per l'importante premio che la commissione di esperti, all'unanimità gli ha conferito. Siamo certi, che la sua formazione professionale, la passione e l'amore per grafica, gli consentiranno anche in futuro importanti traguardi e numerose soddisfazioni nella vita».

