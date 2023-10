"Un minuto prima, un minuto dopo", è il nome della "Porta Dipinta", realizzata dall'artista Doddie, e inaugurata al piano terra del municipio di Burgos alla presenza delle referenti del Centro Antiviolenza "Spazio Donna", dell'amministrazione comunale, del parroco Don Robert e dei bambini delle scuole primaria e dell'infanzia.

«Tutto questo è stato possibile grazie all'importante campagna di sensibilizzazione promossa dal Cav, Centro Antiviolenza "Spazio Donna" e il servizio "App giovani" del Plus. Distretto Sanitario di Ozieri - ha dichiarato il sindaco Leonardo Tilocca -. Lo stesso titolo che si è pensato di dare all'iniziativa, Fermati! Apri e Denuncia!, è certamente un invito ma anche una opportunità che si apre, proprio come una porta, a difesa e a tutela delle tante donne vittime di violenza. Pertanto, come amministrazione comunale siamo molto contenti di aver aderito all'importante iniziativa. Crediamo fermamente che una comunità si possa ritenere civile solo quando è capace di donare amore, rispetto verso il prossimo, ed ancor di più nei confronti di una donna. Anche Burgos dice no alla violenza contro le donne».

© Riproduzione riservata