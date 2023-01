Milena Demuro con 70 libri (categoria bambini), Sonia Satta con 50 libri (categoria adulti), Mariolina Oggiano (categoria over 65) con 61 libri, e Mauro Scanu (categoria 0-99 anni) con 45 Dvd sono stati i più assidui frequentatori della biblioteca di Bulzi nell'anno appena trascorso. A comunicarlo è la stessa biblioteca e la cooperativa Comes.

«Ancora una volta la Biblioteca Comunale di Bulzi si conferma tra le più attive e frequentate del Sistema Bibliotecario dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas - si legge in una nota -. Infatti nel corso del 2022, con il lento rientro alla normalità post restrizioni da Covid-19, tante sono state le attività promosse dalla Biblioteca, sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con tutte le varie associazioni del territorio in particolare la Pro Loco e la Società Simbranos, che hanno coinvolto grandi e piccini: da “Bulzi in Rima”, l’ormai storica serata dedicata alla poesia e ai poeti bulzesi, ai laboratori estivi per i bambini incentrati sulla sensibilizzazione dei temi dell’Agenda 2030 sul clima, passando dalle classiche presentazioni di libri fino ai tradizionali laboratori di Natale, Pasqua, Carnevale e ‘Sos Mortos Mortos’ (oggi Halloween); laboratori sempre incentrati nella ricerca e attenta preservazione delle tradizioni bulzesi da trasmettere alle nuove generazioni».

"Ma la Biblioteca - proseguono - è anche e soprattutto il luogo di condivisione libero e gratuito di libri, documenti e materiale multimediale, e dunque non solo un deposito di libri, ma un luogo che offre servizi per l’accesso facile e efficiente all’informazione e alla conoscenza, in questo senso la nostra biblioteca lavora con l'obiettivo fondamentale della promozione della lettura. E possiamo affermare che questo obiettivo è stato raggiunto attraverso eventi, laboratori in presenza e online che inducono i nostri utenti ad avvicinarsi alla lettura; inoltre gli utenti sono invogliati a frequentare la biblioteca grazie al piccolo ma ricco patrimonio librario e multimediale che stiamo costantemente arricchendo grazie al contributo del MiC e attraverso un fondo comunale».

«Questa costante crescita del patrimonio e la possibilità per gli utenti di soddisfare i propri gusti letterari trovando sempre le novità fresche di stampa, hanno permesso alla nostra Biblioteca di contare nel corso del 2022 circa 1065 presenze con 2178 libri e 723 dvd andati in prestito, per non contare tutti gli altri servizi offerti come le ricerche bibliografiche, la consultazione, la scansione e la stampa di documenti, sempre molto utilizzati dagli utenti", concludono dalla biblioteca.

Il cinefilo più assiduo è stata Giovanna Maria Curis con 90 dvd, mentre la miglior lettrice dell'estate è Tiziana Casadio con 21 libri.

