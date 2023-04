Dopo il ritorno in grande stile con la serie televisiva “Ash vs Evil Dead”, Bruce Campbell - famosissimo interprete diventato un’icona col personaggio di Ash Williams nel franchise horror cinematografico e televisivo de “La Casa” di Sam Raimi - è pronto a destreggiarsi nuovamente sul piccolo schermo con la serie “Hysteria!”, progetto destinato al servizio streaming Peacock ed ispirato ai casi di satanismo esplosi negli anni 80, incentrati sulle vicende di una piccola comunità americana.

Nel mezzo del cosiddetto “satanic panic” - fenomeno di massa che negli Stati Uniti associava abusi e violenze ad una rete sotterranea di presunti rituali oscuri - la serie corrisponde a un thriller di formazione che da il via alle vicende con la misteriosa scomparsa di un giovane quaterback in una squadra di football del liceo. A seguito di ciò, una band heavy metal costituita da un gruppo di emarginati della stessa scuola decide di far leva sul tragico evento per seguire l’onda del delirio collettivo e capitalizzare l’improvviso interesse cittadino per l’occulto, affermandosi pubblicamente come band musicale satanista. Tutto ciò finché una strana serie di rapimenti, omicidi ed eventi soprannaturali andranno a susseguirsi in un moto incontrollato, generando un panico tale da far credere che i responsabili siano proprio gli insoliti musicisti.

In un simile quadro d’instabilità sociale, Campbell interpreterà il ruolo di capo della polizia, mettendo in seria discussione le sue opinioni sullo stile di vita della cittadina a fronte degli eventi inspiegabili cui troverà ad imbattersi. A prendere parte sul set troveremo anche Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis, Nikki Hahn e Julie Bowen.

Il progetto è a cura, in qualità di autori e produttori, di Matthew Scott Kane e David Goodman, ma alla produzione han preso parte anche John Francis Daley, Jonathan Goldstein, Chris Bender e Jake Weiner. La regia dell’episodio pilota è stata affidata a Jordan Vogt-Roberts, coinvolto anche in veste di produttore esecutivo.

Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, fra cui una possibile data di uscita e ulteriori dettagli per una serie che - date le premesse - fa già nutrire grosse aspettative.

