In una città dove le problematiche sociali riguardanti bambini e ragazzi sono molto sentite, particolare importanza rivestono gli incontri educativi con Lorenzo Braina che prendono il via domani pomeriggio. Sono promossi dagli assessorati alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, Servizi Sociali e Famiglia, con la collaborazione dell’ Oratorio Cittadino “San Giovanni Bosco”.

Il primo ha per tema “Like, social e cellulare ” – educare nel tempo dell’immagine” , mentre il secondo è in calendario per venerdì 23 Febbraio sul tema “Litighiamo sempre per e con i figli – il conflitto in educazione”. Entrambe le iniziative si terranno presso l’aula magna dell’ex seminario diocesano in via Manin dalle ore 17.

Durante gli incontri sarà disponibile un servizio di animazione per bambini e ragazzi, a cura dello staff dell’Oratorio, finalizzato a favorire la partecipazione dei genitori. «Considerata l’importanza e l’attualità dei temi trattati – afferma l’assessora Maura Marongiu - l’amministrazione comunale rivolge un forte invito per una numerosa partecipazione soprattutto da parte delle famiglie». Anche questi appuntamenti fanno parte in maniera organica del programma dei Servizi Sociali, recentemente approvato dal Consiglio comunale e gestiti in forma non associata della annualità 2023-2025, in capo all’assessorato guidato proprio dall’assessore Marongiu.

