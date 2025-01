Tradizione e buona cucina, strumenti di incontro tra popoli diversi. Succede anche a Borutta, in provincia di Sassari, dove domenica 5 gennaio andrà in scena, in piazza Bartoli alle ore 15.30, la manifestazione “I piatti della tradizione come strumento di integrazione”. Piatti diversi che si incontrano, come “su pane untinadu”, pietanza locale che si unisce al “kurtos kalak”, dolce tipico ungherese.

Su pane untinadu verrà preparato secondo l’autentico procedimento tipico del territorio di Borutta. Il pane viene posizionato nel camino sotto lo spiedo nel quale sono posti ad arrostire pezzi di lardo e salsiccia. Il pane si scalda e s’impregna delle gocce di cottura che colano dallo spiedo e si riempie di profumi e sapori intensi. Il dolce tipico ungherese viene cotto su uno spiedo cilindrico che ruota sul fuoco ed è composto da una sottile sfoglia lievitata e zuccherata.

La degustazione dei piatti sarà accompagnata dalla musica dal vivo a cura del gruppo sardo Cheyenne. Nella piazza anche i mercatini vintage. Durante il pomeriggio sarà possibile fare visite guidate al Borgo di Borutta. Disponibili per la visita guidata: Casa Museo, Chiesa di Santa Croce, Centro Storico, Murales, Sa Domo ‘e su Pane Untinadu con fotoarchivio.

