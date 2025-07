Dopo 14 mesi Valentina Uras lascia l'incarico di Direzione per intraprendere un nuovo percorso professionale nella Regione Sardegna. Da oggi è l’attuale direttore dei Musei Nazionali di Cagliari, l’Archeologo Francesco Muscolino, a gestire temporaneamente, con delega del Direttore generale Musei, Massimo Osanna, la Direzione Regionale Musei Nazionali Sardegna.

La ormai ex direttrice Valentina Uras ha commentato: “Desidero ringraziare tutto il personale della Direzione regionale per l’impegno profuso in questi quattordici mesi insieme che ci ha permesso di realizzare tanti progetti e altri che sono ancora in cantiere, e di far vivere i nostri musei. A loro va il mio più sentito ringraziamento - conclude - certa che continueranno a lavorare con la stessa passione e grande professionalità”.

Con l’Archeologo, Francesco Muscolino si dà continuità amministrativa per pianificare nuovi progetti e gestire quelli messi in campo per il PNRR, ottimizzare le attività di comunicazione e valorizzazione e proseguire il grande lavoro messo in campo fino ad oggi da tutto il personale della DRMN Sardegna per la fruizione dei musei e delle aree archeologiche statali presenti nel territorio regionale.

