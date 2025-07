Va in scena nel teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, da domani, la XXVI edizione della Vetrina coreografica di danza - Città di Olbia, concorso internazionale aperto ai giovani talenti sostenuto dalla Regione, dal Comune e dalla Fondazione di Sardegna, presentata questa mattina dal sindaco, Settimo Nizzi. Due giorni di spettacolo e formazione, in programma masterclass esclusive con insegnanti e giurati d'eccezione, in premio borse di studio e opportunità per il futuro artistico delle giovani promesse. “Due giornate di concorso che fanno da trampolino di lancio in cinque discipline, con premi importanti, tra cui contratti di lavoro all'estero, e cinque giurati molto qualificati" ha detto la direttrice artistica, Mavi Careddu. “Anche quest'anno abbiamo sostenuto con entusiasmo la Vetrina coreografica di danza, appuntamento che illumina l'estate olbiese con eleganza e respiro internazionale: eventi come questi sono fondamentali per rafforzare la nostra identità e contribuiscono a far diventare Olbia una destinazione capace di offrire esperienze autentiche e memorabili”, ha detto Nizzi. “La Fondazione di Sardegna sostiene con convinzione questa iniziativa: pensare alla cultura, e all'arte più in generale, come forza propulsiva delle comunità dei territori e sostenere la creatività, il talento e le forme espressive artistiche genera un investimento ad alto valore che corrisponde alla missione che la Fondazione di Sardegna persegue con il sostegno a iniziative come questa, portate avanti con dedizione e costanza dalla Vetrina coreografica di danza che, piano piano, si impone come appuntamento non solo locale”, ha aggiunto il presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu. La manifestazione precede il gala La nuit des étoiles, il 26 luglio in Piazza Crispi, in cui si esibiranno le stelle del balletto dei più prestigiosi teatri europei, tra le quali la prima ballerina dello Staatsballett di Berlino, Polina Semionova, presentato dal conduttore televisivo Beppe Convertini, accompagnato dalla madrina della serata, la ballerina Anbeta Toromani.

© Riproduzione riservata