Tradizione, sapori, musica e folklore per rendere magica ed eterna la bellezza del territorio di Codrongianos nella località Saccargia. Il paese si prepara ad ospitare, sabato 2 agosto, la ventiquattresima edizione della “Sagra de sos ciccioneddos”, una degustazione del tipico prodotto codrongianese che verrà distribuito dalle ore 20 all’ombra della basilica di Saccargia.

Uno degli appuntamenti tra i più seguiti del Coros, con il gusto, la tradizione, al bellezza delle antiche usanze. Le massaie sono al lavoro per concludere la grande fatica durata mesi interi, per realizzare chili e chili di "ciccioneddos" pronti per essere gustati in occasione della Sagra. L’iniziativa coinvolge volontari e associazioni di Codrongianos, artisti della pasta fresca come si faceva un tempo, con gli ingredienti scelti e la produzione fatta a mano.

A seguire anche le danze con il “Codronzanu in Festival – Incontro internazionale del Folklore” con il gruppo folk San Paolo.

© Riproduzione riservata