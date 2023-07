Sarà il borgo di Rebeccu, a circa 10 chilometri da Bonorva, a ospitare il MusaMadre Festival, che dal 27 luglio al 10 agosto proporrà film, spettacoli, concerti nella cornice della piccola piazza di Santa Giulia.

«Abbiamo lavorato sodo perché MusaMadre Festival diventasse il centro nevralgico della produzione culturale e artistica del Comune di Bonorva. Il festival si colloca per il terzo anno nell’incantevole borgo di Rebeccu, che sovrasta la Piana di Santa Lucia, terra prodiga di grano e crocevia di grandi civiltà, e dal villaggio si espande abbracciando quest’anno il mondo della letteratura e della multidisciplinarità artistica. MusaMadre lambisce, con il coinvolgimento della comunità, il territorio circostante sino ai siti archeologici di Sant’Andrea Priu, la fonte sacra, il Parco Mariani e altre destinazioni dei ‘Microambienti Serendipitosi’», ha dichiarato Laura Di Settimio, Vice Sindaca e Assessora alla Cultura del Comune di Bonorva, promotore del progetto realizzato con il fondamentale sostegno finanziario della Fondazione di Sardegna, dell'Assessorato allo Spettacolo della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Tra gli appuntamenti in agenda, le cinque passeggiate dei Microambienti Serendipitosi che, dopo l’ anteprima del 14 luglio, sono in programma il 29 luglio alle 17, il 31 luglio sempre alle 17, il 3 agosto alle 18.30 e il 9 agosto alle 17. Un esperimento in ambito artistico-culturale che si ispira al concetto di Serendipità nella ricerca scientifica.

Spazio anche alla seconda edizione della residenza Ischeliu, in programma dal 27 luglio al 2 agosto, dedicata ai sardi emigrati. Il progetto si concretizza anche quest’anno grazie all’Istituto Autonomo Sardo Fernando Santi, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Sardegna Film Commission. Con la guida di Francesca Lixi, documentarista e regista, i dieci partecipanti entreranno in relazione con la loro Terra d’origine.

