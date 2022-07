Un gemellaggio culturale che è riuscito a raggiungere la città di Odessa, una delle città prese di mira dall’offensiva dell’armata russa dallo scorso 24 febbraio.

È quello nato su iniziativa del Museo MAN di Nuoro insieme al Polo Territoriale Universitario di Agrigento, nel ricordo dell'architetto sardo Francesco Carlo Boffo (nato nel 1796 e morto proprio a Odessa il 10 novembre 1867).

"In vista della mostra della prossima primavera dedicata a Boffo – spiega una nota dei promotori – è giunta in questi giorni la notizia che, grazie alla collaborazione con l'Università di Leopoli, il MAN e l'Università di Agrigento potranno accedere all'Archivio di Stato di Odessa dove sono custoditi documenti utili per la ricostruzione scientifica dell'attività del grande architetto in terra d’Ucraina”.

“Boffo – prosegue il comunicato del Man – fu infatti l’autore della configurazione dei principali spazi pubblici di Odessa, di alcuni edifici rappresentativi e, soprattutto, della celebre scalinata che congiunge la spianata del Porto alla principale Piazza della città”.

Il MAN celebrerà dunque questa figura di spicco della cultura sarda all'estero con una esposizione inedita che da oggi vanta anche lo straordinario contributo di una istituzione di Odessa”.

"Ricevere proprio ora conferme da Odessa – dice il presidente del MAN Tonino Rocca – non solo ci spinge a continuare sulla strada di questa ricerca mai condotta prima, ma dimostra anche il ruolo della cultura come incrollabile ponte fra Paesi, al di là di ogni muro, guerra e violenza. Un’operazione civile, un gesto di fratellanza fra popoli”.

(Unioneonline/l.f.)

